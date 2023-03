Chi è Mauro Floriani, il marito di Alessandra Mussolini ospite a Oggi è un altro giorno (Di venerdì 31 marzo 2023) : anni, figli, Baby squillo, età, lavoro Mauro Floriani è il marito di Alessandra Mussolini, la showgirl ed ex politica ospite nella puntata di questo pomeriggio di Oggi è un altro giorno. I due sono sposati da diversi anni e hanno tre figli Clarissa, Caterina e Romano. Un amore che li ha visti rimanere insieme anche durante un periodo difficile. Mauro Floriani infatti era stato coinvolto nella vicenda delle baby squillo dei Parioli per via di una intercettazione telefonica in cui dava appuntamento ad una delle due minorenni. Bisogna dire che Floriani, marito di Alessandra Mussolini, è riuscito ad uscirne pagando una multa di 1800 ... Leggi su tpi (Di venerdì 31 marzo 2023) : anni, figli, Baby squillo, età, lavoroè ildi, la showgirl ed ex politicanella puntata di questo pomeriggio diè un. I due sono sposati da diversi anni e hanno tre figli Clarissa, Caterina e Romano. Un amore che li ha visti rimanere insieme anche durante un periodo difficile.infatti era stato coinvolto nella vicenda delle baby squillo dei Parioli per via di una intercettazione telefonica in cui dava appuntamento ad una delle due minorenni. Bisogna dire chedi, è riuscito ad uscirne pagando una multa di 1800 ...

