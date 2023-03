Chi è Lucia Ocone, l’attrice e comica ospite di Loretta Goggi a Benedetta primavera (Di venerdì 31 marzo 2023) stasera, venerdì 31 marzo 2023? Lucia Ocone è nata ad Albano Laziale il 3 maggio del 1974. E’ una comica, imitatrice e attrice. Frequenta dapprima il seminario di recitazione metodo Stanislavskij, tenuto da Francesca De Sapio, in seguito i corsi presso la scuola di Beatrice Bracco, infine il seminario intensivo di recitazione con Lucilla Lupaioli. Lucia Ocone esordisce in TV all’inizio degli anni novanta in Bulli e pupe, spin-off estivo del programma Non è la Rai di Gianni Boncompagni, raggiungendo la serata finale nella competizione relativa alla danza. Da qui ha mosso i primi passi, facendo le sue prime imitazioni comiche, animando, appena diciannovenne, personaggi come la parrucchiera Deborah Tacchia o la maga Lucia in due edizioni di Non è la Rai, tra il 1992 e il 1994. Lo stesso ... Leggi su tpi (Di venerdì 31 marzo 2023) stasera, venerdì 31 marzo 2023?è nata ad Albano Laziale il 3 maggio del 1974. E’ una, imitatrice e attrice. Frequenta dapprima il seminario di recitazione metodo Stanislavskij, tenuto da Francesca De Sapio, in seguito i corsi presso la scuola di Beatrice Bracco, infine il seminario intensivo di recitazione con Lucilla Lupaioli.esordisce in TV all’inizio degli anni novanta in Bulli e pupe, spin-off estivo del programma Non è la Rai di Gianni Boncompagni, raggiungendo la serata finale nella competizione relativa alla danza. Da qui ha mosso i primi passi, facendo le sue prime imitazioni comiche, animando, appena diciannovenne, personaggi come la parrucchiera Deborah Tacchia o la magain due edizioni di Non è la Rai, tra il 1992 e il 1994. Lo stesso ...

