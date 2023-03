Chi è Gina Rovere: biografia, carriera, marito e figli dell’attrice ospite a Oggi è un altro giorno (Di venerdì 31 marzo 2023) Chi è Gina Rovere, l’attrice ospite a Oggi è un altro giorno su Rai 1? Gina Rovere, pseudonimo di ReGina Ciccotti, è nata a Roma il 5 maggio 1935. E’ un’attrice. Nella sua carriera, lunga oltre 60 anni, è apparsa in oltre 60 pellicole, soprattutto di tematiche popolari, tra film comici e in costume. Tra le più famose: Siamo uomini o caporali a fianco di Totò, Padri e figli, di Mario Monicelli, Don Camillo, I Soliti Ignoti, sempre di Monicelli, Dio perdona… io no!, oltre al film premio oscar La vita è Bella, nel 1997, di Roberto Benigni. Dopo aver svolto l’attività di soubrette nel teatro di rivista e avanspettacolo, viene scelta dopo una serie di provini dal regista Gianni Franciolini per una ... Leggi su tpi (Di venerdì 31 marzo 2023) Chi è, l’attriceè unsu Rai 1?, pseudonimo di ReCiccotti, è nata a Roma il 5 maggio 1935. E’ un’attrice. Nella sua, lunga oltre 60 anni, è apparsa in oltre 60 pellicole, soprattutto di tematiche popolari, tra film comici e in costume. Tra le più famose: Siamo uomini o caporali a fianco di Totò, Padri e, di Mario Monicelli, Don Camillo, I Soliti Ignoti, sempre di Monicelli, Dio perdona… io no!, oltre al film premio oscar La vita è Bella, nel 1997, di Roberto Benigni. Dopo aver svolto l’attività di soubrette nel teatro di rivista e avanspettacolo, viene scelta dopo una serie di provini dal regista Gianni Franciolini per una ...

