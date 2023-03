Chi è Elisabetta, la sorella di Alessandra Mussolini (Di venerdì 31 marzo 2023) La sorella di Alessandra Mussolini – la differenza d’età tra le due è di cinque anni a favore della celebre politica e opinionista – è sposata con Andrea Santoboni, di professione avvocato. La coppia, convolata a nozze nel 1997, l’anno successivo ha accolto il figlio Marco, oggi studente universitario. Nei giorni successivi alla sua nascita fece notizia l’arrivo presso l’Ospedale San Camillo di Roma di Sophia Loren, venuta a congratularsi con la nipote per il lieto evento. Elisabetta Mussolini rispetto alle altre donne della sua famiglia vive abbastanza lontano dai riflettori. Descritta come una persona molto studiosa e riservata, nel 2008 ha partecipato a un concorso per 200 posti di notaio in Umbria. Arrivata 116esima, ha ottenuto un incarico nel distretto di Perugia (ai tempi, la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 31 marzo 2023) Ladi– la differenza d’età tra le due è di cinque anni a favore della celebre politica e opinionista – è sposata con Andrea Santoboni, di professione avvocato. La coppia, convolata a nozze nel 1997, l’anno successivo ha accolto il figlio Marco, oggi studente universitario. Nei giorni successivi alla sua nascita fece notizia l’arrivo presso l’Ospedale San Camillo di Roma di Sophia Loren, venuta a congratularsi con la nipote per il lieto evento.rispetto alle altre donne della sua famiglia vive abbastanza lontano dai riflettori. Descritta come una persona molto studiosa e riservata, nel 2008 ha partecipato a un concorso per 200 posti di notaio in Umbria. Arrivata 116esima, ha ottenuto un incarico nel distretto di Perugia (ai tempi, la ...

