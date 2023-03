Chi è Davide Devenuto il fidanzato di Serena Rossi: “Non ci serve il matrimonio” (Di venerdì 31 marzo 2023) Sono trascorsi 11 anni dal primo incontro tra Davide Devenuto e Serena Rossi e ben due anni da quando l’attore ha fatto alla sua compagna una romantica proposta di matrimonio a Domenica In. Ma, cosa è successo poi? Per quale motivo i due celebri attori hanno scelto di annullare il matrimonio? Se molti hanno pensato che la causa fosse legata all’emergenza covid ecco che in realtà non è così. Infatti stando a quanto dichiarato da Devenuto nel corso di una recente intervista rilasciata al magazine Intimità la causa sarebbe legata alla sua età. “Mi troverei a disagio indossando l’abito da matrimonio. Confesso che c’è stato un momento in cui ci abbiamo pensato davvero, iniziando anche a organizzare qualcosa”, sono state le parole espresse ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 31 marzo 2023) Sono trascorsi 11 anni dal primo incontro trae ben due anni da quando l’attore ha fatto alla sua compagna una romantica proposta dia Domenica In. Ma, cosa è successo poi? Per quale motivo i due celebri attori hanno scelto di annullare il? Se molti hanno pensato che la causa fosse legata all’emergenza covid ecco che in realtà non è così. Infatti stando a quanto dichiarato danel corso di una recente intervista rilasciata al magazine Intimità la causa sarebbe legata alla sua età. “Mi troverei a disagio indossando l’abito da. Confesso che c’è stato un momento in cui ci abbiamo pensato davvero, iniziando anche a organizzare qualcosa”, sono state le parole espresse ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Sarti_Davide : @pierpi13 @campaninimarco Neppure io mi riconosco in chi va in Chiesa senza fede (ma quanti saranno poi?), ma perch… - davide_cavi_1 : @DonKalulu20 cerco di capire da mesi chi cazzo scrive dusan con la virgoletta sopra la s... manco sulla carta d'identità sarà scritto così - BlackCa55593059 : @davide_bo @pbersani Tu non hai visto niente e sopratutto le tue parole ricordano chi, ormai 100 anni fa, negava o… - Anna04866809 : @Cri2001M FORZA VOTIAMO NIKITA DEVE VINCERE LUNEDÌ SERA LA FINALSSIMA DEVE VINCERE NIKITA VINCITRICE APP MEDIAS… - davide_insa3 : RT @SalvOasi: Buongiorno, all’italiana!! (Ah, ovviamente a chi non clicca e retwitta andrà tutto storto oggi!!????) Seguimi anche su https://… -

Conferenza stampa | Davide Ballardini alla vigilia di Cremonese ... US Cremonese Chi è Davide Devenuto, il compagno (“marito”) di Serena Rossi e padre del figlio Diego Chi è Davide Devenuto, il compagno (“marito”) di Serena Rossi e padre del figlio dell’attrice, Diego Davide Devenuto è un attore romano, noto anche per essere il compagno (non ancora marito) di ... Chi sono i 30 premiati da Sergio Mattarella con l'onorificenza al merito: da Francesca Moscardo a don Panizza “Chi – ha continuato il Presidente – si è impegnato per ... l’entusiasmo nel sensibilizzare le persone a donare a favore della ricerca e della cura della fibrosi cistica”. Davide Devenuto, 50 anni – ... Chi è Davide Devenuto, il compagno (“marito”) di Serena Rossi e padre del figlio dell’attrice, Diego Davide Devenuto è un attore romano, noto anche per essere il compagno (non ancora marito) di ...“Chi – ha continuato il Presidente – si è impegnato per ... l’entusiasmo nel sensibilizzare le persone a donare a favore della ricerca e della cura della fibrosi cistica”. Davide Devenuto, 50 anni – ...