Chi è Daniela Goggi | la sorella di Loretta ospite a Benedetta primavera

Leggi su tpi

(Di venerdì 31 marzo 2023) stasera, venerdì 31 marzo 2023?, nota anche con lo pseudonimo diModigliani, è nata a Roma il 21 luglio 1953. E’ un’attrice, cantante, conduttrice televisiva e showgirl italiana,minore diha iniziato a lavorare in televisione sin da bambina negli anni sessanta; ha raggiunto la grande notorietà soprattutto come showgirl televisiva fra gli anni settanta e ottanta, spesso in coppia con la, per poi ridurre notevolmente la sua presenza in televisione. Nata a Roma da padre romano e madre originaria di Circello (in provincia di Benevento), terza di tre figlie, sin da bambina, come suamaggiore, ...