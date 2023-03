Chi è causa del suo mal pianga se stesso | hanno giocato con l’AI e adesso hanno paura del giocattolo?

(Di venerdì 31 marzo 2023) Eravamo abituati alle ampolle che contenevano le acque del Po e che venivano sbandierate ai quattro venti come simbolo politico., con la tecnologia che avanza, possiamo mettere in bottiglia un bel quantitativo di lacrime da coccodrillo. Perché il sapore, leggermente salato, della lettera che è stata sottoscritta da diversi esperti di intelligenza artificiale (ma anche da accademici e membri di varie aziende di Big Tech, da Meta ad Amazon, passando per Microsoft e per Google) è esattamente quello di chi, dopo essersi reso conto di aver realizzato uno strumento potenzialmente distruttivo, cerca di porre un argine adducendo motivazioni di carattere etico. O normativo. LEGGI ANCHE > Chi dovrebbe occuparsi di intelligenza artificiale (per evitare l’errore della Spagna) Evoluzione AI, la lettera e il suo sapore dolce-amaro Non è opportuno addentrarsi in paragoni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : 400 soldati italiani morti e 7600 ammalati di #cancro a causa dell’#UranioImpoverito. Siamo dalla stessa parte di c… - Giorgiolaporta : 7600 militari italiani ammalati di #cancro, dei quali 400 morti a causa dell'#URANIOImpoverito e oggi siamo dalla s… - EsseEmmeQuadro : @Lawyer68Mauro @ZioKlint La diffamazione in Italia non è reato e dà luogo soltanto ad un risarcimento del danno dop… - InfinitoIsacco : RT @serebellardinel: E' imputato numero UNO,unica piaga sociale che devasta #Italia!Mai tanto accanimento nei confronti di #evasione,#vital… - Debora19695127 : RT @bloccofacile: Giulia Salemi × il suo compleanno ha aperto una raccolta fondi,chi può aiutare pure con una donazione di 5€ e se potete c… -

Commenta per primonon ricorda Taribo West I l folkloristico difensore di origini nigeriane che nel 1997 approdò ... Incubo degli attaccanti adei metodi rudi che utilizzava per fermarli, come ...... la necessità di dare formazione e lavoro di qualità, pernon lo cerca e perlascia la ... anche adell'inadeguatezza delle infrastrutture esistenti. Il capo del Cremlino per la prima ...Non è solo un atto di dignità versopatisce sofferenze indicibili, ma un atto di giustizia costituzionale che non può essere negato adi lentezze burocratiche e ritardi istituzionali'.

Chi celebra le messe ora che Papa Francesco è ricoverato, il ... Fanpage.it

Si preannunciano non pochi disagi per chi dovrà viaggiare in aereo domenica 2 aprile a causa dello sciopero in programma. L’Enav (Ente nazionale per l’assistenza al volo), infatti, ha annunciato lo ...Chi è Gina Rovere, l’attrice ospite a Oggi è un altro giorno ... Massimo Serato era un donnaiolo terribile e Anna ha sofferto tanto, a causa sua. E mi ricordo una sera mentre stavamo girando una scena ...