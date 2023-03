Chi è Alvin Bragg, il procuratore di Manhattan afroamericano che ha incriminato Donald Trump (Di venerdì 31 marzo 2023) Il primo procuratore afroamericano di Manhattan Alvin Bragg è anche il primo a incriminare un ex presidente negli Stati Uniti, Donald Trump. Nato ad Harlem, New York, 49 anni fa, e laureato ad Harvard, Bragg ha una lunga carriera alle spalle. Nel 2014 ha rappresentato contro il New York Police Department, la madre di Eric Garner, ucciso dalla polizia mentre ripeteva «I can’t breath», non riesco a respirare. Ma si è anche occupato delle accuse di abusi e molestie contro Harvey Weinstein, l’ex potentissimo produttore cinematografico travolto dallo scandalo sessuale. Durante la campagna elettorale che lo ha portato a diventare procuratore di New York, prendendo il posto di Cyrus Vance, ha più volte espresso la necessità di rendere le ... Leggi su open.online (Di venerdì 31 marzo 2023) Il primodiè anche il primo a incriminare un ex presidente negli Stati Uniti,. Nato ad Harlem, New York, 49 anni fa, e laureato ad Harvard,ha una lunga carriera alle spalle. Nel 2014 ha rappresentato contro il New York Police Department, la madre di Eric Garner, ucciso dalla polizia mentre ripeteva «I can’t breath», non riesco a respirare. Ma si è anche occupato delle accuse di abusi e molestie contro Harvey Weinstein, l’ex potentissimo produttore cinematografico travolto dallo scandalo sessuale. Durante la campagna elettorale che lo ha portato a diventaredi New York, prendendo il posto di Cyrus Vance, ha più volte espresso la necessità di rendere le ...

