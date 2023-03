Chi dovrebbe occuparsi di governare l’intelligenza artificiale per evitare l’errore della Spagna

(Di venerdì 31 marzo 2023) Bruxelles, abbiamo un problema. E Madrid ne è l’esatta rappresentazione reale. In attesa dell’approvazione definitiva (con eventuali annessi emendamenti) dell’AI Act, stanno emergendo alcune perplessità su alcune “lacune” presenti all’interno del testo: l’assenza di una definizione precisa di come gli Stati membriro nominare l’Autorità nazionale competente per. Non si tratta di una novità, perché l’Europa ha sempre lasciato “libertà” ai vari Paesi di optare per una scelta autonoma in questa direzione. Ma vista la stringente attualità e l’esigenza di un percorso comune (al netto dei regolamenti) questo potrebbe provocare un caos gestionale. Come accaduto inancor prima dell’approvazionelegge UE. LEGGI ANCHE > Cosa dice sui ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GuidoDeMartini : ?? DOMANDA: QUALCUNO NON DOVREBBE FINIRE IN ??GALERA??PER AVERE NASCOSTO I POSSIBILI EFFETTI AVVERSI DEL VACCINO? ??… - officialmaz : 2 aprile: Giornata della Consapevolezza sull'Autismo. Problematica uscita dalla narrazione mainstream ma purtroppo… - la_kuzzo : Ma esattamente il ministro della Giustizia Carlo Nordio se non è garantista nei confronti dei bambini costretti a v… - maulisa71 : @GioCaramia @Sarvero4 @EBurreddu Chi si dovrebbe preoccupare siete voi. Avete nel corpo chissà quale sostanza... - RobertafiVisone : @Raffa98131274 @mariateresacip @athesiis Allora è una grande amica.?? Certo che il dolore è devastante! Non è bello… -

... che lo qualificano come giornalista di Wired Italia , alla domanda "è Luca Zorloni di Wired Italia "fare scena muta. Tuttavia " non sappiamo come sono archiviati i dati, se lo ......sia la colpa", ha detto Fitto. Perch siamo in ritardo Come è possibile non riuscire a usare i fondi Il motivo, storico per l'Italia, è che sono gli stessi problemi che i fondi del Pnrr...Agli occhi dinon lo conosceva poteva sembrare maleducato ma io ho scelto di non privarlo e ... L'inclusione per meessere normale. Non dovremmo utilizzare la parola sugli esseri umani, ...

Vaccini Covid, le nuove indicazioni degli esperti Oms: chi deve farli e quando la Repubblica

Ci sono state storie straordinarie nel loro ordinario, perché la società dovrebbe essere così e non stupirsi quando ... dove sono state presentate le storie e conferiti i riconoscimenti a chi ha ...Si tratta di un team dinamico e vario in cui dovrebbero lavorare uomini e donne suddivisi in egual misura; inoltre, potrebbe trattarsi di un progetto particolarmente serio e competitivo poiché ...