Chi ama la fotografia con passione e ne conosce il suo potere sociale e civile, deve conoscere Letizia Battaglia, la fotografa, l’attivista, l'assessora, l'editrice, la donna. O perlomeno dovrebbe conoscere la sua opera e la sua vita che nel suo caso coincidono, come succede a chi vive intensamente assecondando la propria natura e seguendo il proprio destino. È appena uscito un piccolo libretto dal titol, “Letizia”. L’ha voluto e dato alle stampe Claudio Corrivetti, editore di Postcart, casa editrice dedicata alla fotografia. Contiene 43 ritratti di Letizia Battaglia, realizzati da Franco Zecchin, a lungo suo compagno di vita e di reportage. Un suo breve testo spiega le ragioni di questo omaggio che sa di essenziale e delicato commiato. Roberto Andò, amico, scrittore e regista, firma una prefazione colma di amore. (Di venerdì 31 marzo 2023) È appena uscito un piccolo libretto dal titolo, “Letizia”. L’ha voluto e dato alle stampe Claudio Corrivetti, editore di Postcart, casa editrice dedicata alla fotografia. Contiene 43 ritratti di Letizia Battaglia realizzati da Franco Zecchin, a lungo suo compagno di ... Leggi su iodonna (Di venerdì 31 marzo 2023) Èundalo, “”.di43dida, asuodi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AnnalisaChirico : Ognuno ama chi vuole ma i figli li fanno le donne. La procreazione è una prerogativa delle donne che la esercitano… - pisto_gol : A #Milan, in centro ma non troppo, per chi ama il gusto alla francese negli arredi e l’accoglienza all’italiana, c’… - chaniaziga : RT @Dida_ti: Chi ama tocca, accarezza, vezzeggia. L’amore fisico è necessario per la nostra felicità. Leo Buscaglia #31marzo #goodmorni… - mazila1955 : RT @Dida_ti: Chi ama tocca, accarezza, vezzeggia. L’amore fisico è necessario per la nostra felicità. Leo Buscaglia #31marzo #goodmorni… - exprelemi : @blueleo0007 Perché tu da matta quale sei sai chi si ama davvero e chi no, vero? Dalla tua cameretta conosci la vit… -

Recensione: GIOVANNI TOSCANO - "Arrogantissimo" [Traccia per traccia] ...ossessive della chitarra classica suonata come un mandolino sono un pungolo nella coscienza di chi ... uscendo dalla comfort zone di un cantautore che ama scrivere da solo o in sinergia con i suoi amici ... DETECTIVE DEE E IL MISTERO DELLA FIAMMA FANTASMA ...Li Tony Leung Sceneggiatura Jialu Zhang Fotografia Chi Ying Chan Chor Keung Chan Montaggio Chi Wai ... della smoderatezza in ogni anfratto (ad eccezione dell'horror e dell'azione violenta, che pur ama), ... La Polonia dei "3000 laghi" è una vera meraviglia Cosa fare se non si ama l'acqua. Varmia - Masuria è una zona che regala sorprese anche a chi non è amante dell'acqua e preferisce la terraferma: è possibile visitare la regione in bicicletta, grazie ... ...ossessive della chitarra classica suonata come un mandolino sono un pungolo nella coscienza di... uscendo dalla comfort zone di un cantautore chescrivere da solo o in sinergia con i suoi amici ......Li Tony Leung Sceneggiatura Jialu Zhang FotografiaYing Chan Chor Keung Chan MontaggioWai ... della smoderatezza in ogni anfratto (ad eccezione dell'horror e dell'azione violenta, che pur), ...Cosa fare se non sil'acqua. Varmia - Masuria è una zona che regala sorprese anche anon è amante dell'acqua e preferisce la terraferma: è possibile visitare la regione in bicicletta, grazie ... Cresce la concorrente di Twitter, si chiama T2 e permette la spunta blu gratis Agenzia ANSA Come eravamo: Letizia Battaglia e Franco Zecchin Chi ama la fotografia con passione e ne conosce il suo potere sociale e civile, deve conoscere Letizia Battaglia, la fotografa, l’attivista, l'assessora, l'editrice, la donna. È appena uscito un ... Roma World, il nuovo parco a tema storico si espande Si può interagire con gli animali, diventando falconieri per un giorno. Chi ama la natura apprezzerà i sentieri del bosco e il Tour Botanico, accompagnati da guide, alla scoperta della biodiversità ... Chi ama la fotografia con passione e ne conosce il suo potere sociale e civile, deve conoscere Letizia Battaglia, la fotografa, l’attivista, l'assessora, l'editrice, la donna. È appena uscito un ...Si può interagire con gli animali, diventando falconieri per un giorno. Chi ama la natura apprezzerà i sentieri del bosco e il Tour Botanico, accompagnati da guide, alla scoperta della biodiversità ...