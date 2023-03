Che ritorno in MotoGp, Folger al posto di Pol Espargaro: “Non vedo l’ora” (Di venerdì 31 marzo 2023) Il ritorno del #94 in MotoGp per la prima volta dal 2017. Jonas Folger torna in azione nella classe regina del Motomondiale a partire dal prossimo Gran Premio delle Americhe ad Austin, in Texas. Vista l’assenza forzata di Pol Espargaro, che dovrà affrontare un lungo recupero, il marchio GASGAS/KTM si è dovuto muovere di conseguenza. Ecco quindi l’ultimo collaudatore della casa austriaca, schierato accanto all’esordiente Augusto Fernandez per il tempo che sarà necessario. Pol Espargaro la scorsa settimana è stato trasferito all’ospedale di Barcellona per un intervento chirurgico alla mandibola. L’operazione è stata eseguita presso il Dexeus Hospital nella giornata di martedì. Resterà sotto osservazione per un paio di giorni e punta a tornare presto a casa per iniziare il percorso di fisioterapia ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 31 marzo 2023) Ildel #94 inper la prima volta dal 2017. Jonastorna in azione nella classe regina del Motomondiale a partire dal prossimo Gran Premio delle Americhe ad Austin, in Texas. Vista l’assenza forzata di Pol, che dovrà affrontare un lungo recupero, il marchio GASGAS/KTM si è dovuto muovere di conseguenza. Ecco quindi l’ultimo collaudatore della casa austriaca, schierato accanto all’esordiente Augusto Fernandez per il tempo che sarà necessario. Polla scorsa settimana è stato trasferito all’ospedale di Barcellona per un intervento chirurgico alla mandibola. L’operazione è stata eseguita presso il Dexeus Hospital nella giornata di martedì. Resterà sotto osservazione per un paio di giorni e punta a tornare presto a casa per iniziare il percorso di fisioterapia ...

