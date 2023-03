Che dio ti fulmini! - Rita Remagnino (Di venerdì 31 marzo 2023) L'uomo però non tenti d'interpretare questi eventi perché vani sarebbero tutti i suoi sforzi, pensi piuttosto a comportarsi bene nel quotidiano e come le anime del Purgatorio attenda con fiducia il ... Leggi su ereticamente (Di venerdì 31 marzo 2023) L'uomo però non tenti d'interpretare questi eventi perché vani sarebbero tutti i suoi sforzi, pensi piuttosto a comportarsi bene nel quotidiano e come le anime del Purgatorio attenda con fiducia il ...

Quando il gioco incontra l'arte: il Backgammon ... i quali potrebbero essere paragonati a quello che alcuni chiamano Destino, Karma, la Volontà di Dio o, per i soli materialisti, semplici processi naturali. Tuttavia, imparare a giocare a backgammon ...

Signore, tua è la fedeltà
Una parola ha detto Dio, due ne ho udite: la forza appartiene a Dio, tua è la fedeltà, Signore; secondo le sue opere tu ripaghi ogni uomo (Salmo 62,12 - 13). Pregare vuol dire sperimentare che la parola del Signore illumina il nostro cammino, sempre. La fedeltà ...

Europa smarrita e senza validi nocchieri
... Manent argomenta la sua affermazione sottolineando in particolare che non si tratta dell'emarginazione di una qualunque opinione religiosa ma proprio della questione di Dio, e del Dio cristiano che ...

Che Dio ci aiuti 8 si farà. Le anticipazioni sul cast, da Elena Sofia Ricci a Emiliano
Sky Tg24

Parolin a Tolentino per la festa dei 'panini benedetti' senza pazienza non c'è diplomazia
Pietro Parolin, che nell'omelia al vangelo del 'cieco nato' ha sottolineato che Dio salva attraverso la fede di colui che cerca la guarigione, come avvenne a san Nicola, che pregando intensamente ...

Editoriale - Europa smarrita e senza validi nocchieri
"Realtà senza Dio" è il titolo con cui il Corriere della Sera, il 20 Marzo del 1978, quattro giorni dopo il rapimento di Aldo Moro e la strage della sua scorta, pubblicava un articolo di Giovanni Test ...