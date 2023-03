Che cos'è il karma? E lo si può migliorare? (Di venerdì 31 marzo 2023) In Occidente si è soliti semplificare il concetto di karma con una equazione basica: se si compie una brutta azione si avrà sfortuna, se ci si comporta bene si sarà premiati. Un concetto non del tutto sbagliato ma, appunto, molto semplicistico. E soprattutto non tiene conto di un dettaglio fondamentale, quanto meno nelle religioni induista e buddista: l’azione buona dev’essere compiuta come gesto disinteressato, senza aspettarsi nulla in cambio. Ma si può modificare il proprio karma? karma, che cos'è e come può essere migliorato guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di venerdì 31 marzo 2023) In Occidente si è soliti semplificare il concetto dicon una equazione basica: se si compie una brutta azione si avrà sfortuna, se ci si comporta bene si sarà premiati. Un concetto non del tutto sbagliato ma, appunto, molto semplicistico. E soprattutto non tiene conto di un dettaglio fondamentale, quanto meno nelle religioni induista e buddista: l’azione buona dev’essere compiuta come gesto disinteressato, senza aspettarsi nulla in cambio. Ma si può modificare il proprio, che cos'è e come può essere migliorato guarda le foto ...

