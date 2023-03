ChatGPT | OpenAi lo blocca in Italia

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lastknight : Un Provvedimento del @GPDP_IT 'blocca' #ChatGPT di OpenAI, ma sto leggendo in giro un sacco di sciocchezze. No, n… - wireditalia : ?? Dopo che il Garante della privacy italiano ha imposto un blocco temporaneo del trattamento dei dati personali deg… - pwk : @Fibostraccio @lastknight @OpenAI @GPDP_IT ups.... e così mentre tutto il mondo migra a codare, scrivere documenti,… - CyberSecHub0 : RT @CeotechI: ChatGPT, l'Italia ha appena vietato l'IA #BingChat #Blocco #ChatBot #ChatGPT #CyberNews #CyberSecurity #DataProtection #Divie… - Luke_like : @carolafrediani @Davidovskij Grazie! E mica è finita!!! -

Ha deciso di bloccare, l'intelligenza artificiale diperché pare non rispetti alcuni regolamenti in merito al trattamento della privacy delle persone. Va bene. Ok. Però vorrei far ...... la "limitazione provvisoria del trattamento dei dati degli utenti italiani nei confronti di" , la società statunitense che ha sviluppato e gestisce la piattaforma, software di ...Quindi mi chiedo da dove sarebbe arrivata questa preoccupazione su un IA, Intelligenza Artificiale comedi, che potrebbe iniziare a prendere decisioni da sola ed evocare addirittura ...

Scorza (Garante Privacy): "Contro OpenAI e ChatGpt provvedimento d'urgenza". Ecco cosa può accadere ora la Repubblica

Il Garante della Privacy ha deciso di "bloccare" ChatGPT, la piattaforma di intelligenza artificiale di OpenAI, a causa di una raccolta assolutamente illecita di dati ...Copilot è più di una semplice integrazione di ChatGPT di OpenAI in Microsoft 365. È un sofisticato motore di elaborazione che lavora dietro le quinte per combinare la potenza degli LLM con le app di ...