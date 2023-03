ChatGPT ILLEGALE in Italia, il Garante della Privacy blocca UFFICIALMENTE (Di venerdì 31 marzo 2023) TecnoAndroid.it ChatGPT è ILLEGALE in Italia, e per questo motivo il Garante della Privacy ha deciso sin da subito di bloccare la rinomata intelligenza artificiale, fino a quando non si adeguerà alle correnti discipline legate alla Privacy. Un’ultim’ora bomba che apre le porte a tanti possibili scenari. Un fulmine a ciel sereno riguardante una delle realtà più in crescita nell’ultimo periodo, il Garante pe la protezione dei dati personali ha infatti oggi disposto, ribadiamo con effetto immediato, la limitazione provvisoria del trattamento dei dati riguardanti i soli utenti Italiani, con conseguente apertura di una istruttoria nei confronti della società OpenAI, la realtà che gestisce direttamente ... Leggi su tecnoandroid (Di venerdì 31 marzo 2023) TecnoAndroid.itin, e per questo motivo ilha deciso sin da subito dire la rinomata intelligenza artificiale, fino a quando non si adeguerà alle correnti discipline legate alla. Un’ultim’ora bomba che apre le porte a tanti possibili scenari. Un fulmine a ciel sereno riguardante una delle realtà più in crescita nell’ultimo periodo, ilpe la protezione dei dati personali ha infatti oggi disposto, ribadiamo con effetto immediato, la limitazione provvisoria del trattamento dei dati riguardanti i soli utentini, con conseguente apertura di una istruttoria nei confrontisocietà OpenAI, la realtà che gestisce direttamente ...

