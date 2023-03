ChatGPT, il Garante dice stop in Italia (Di venerdì 31 marzo 2023) Il Garante blocca ChatGPT. Raccolta illecita di dati personali e assenza di sistemi per la verifica dell’età dei minori spingono il Garante per la protezione dei dati personali ad emettere il provvedimento n. 112 del 30 marzo 2023. Nel provvedimento, il Garante privacy rileva la mancanza di una informativa agli utenti e a tutti gli interessati i cui dati vengono raccolti da OpenAI, ma soprattutto l’assenza di una base giuridica che giustifichi la raccolta e la conservazione massiccia di dati personali, allo scopo di “addestrare” gli algoritmi sottesi al funzionamento della piattaforma. Vediamo nel dettaglio i dati del provvedimento. I motivi che hanno spinto il Garante allo stop ChatGPT, il più noto tra i software di intelligenza artificiale relazionale in grado di ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 31 marzo 2023) Ilblocca. Raccolta illecita di dati personali e assenza di sistemi per la verifica dell’età dei minori spingono ilper la protezione dei dati personali ad emettere il provvedimento n. 112 del 30 marzo 2023. Nel provvedimento, ilprivacy rileva la mancanza di una informativa agli utenti e a tutti gli interessati i cui dati vengono raccolti da OpenAI, ma soprattutto l’assenza di una base giuridica che giustifichi la raccolta e la conservazione massiccia di dati personali, allo scopo di “addestrare” gli algoritmi sottesi al funzionamento della piattaforma. Vediamo nel dettaglio i dati del provvedimento. I motivi che hanno spinto ilallo, il più noto tra i software di intelligenza artificiale relazionale in grado di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcelloFoa : Di solito le authority arrivano con anni di ritardo, in questo caso il #Garante della privacy si muove con straordi… - putino : Lo stavate dicendo ieri come battuta. Ma oggi è diventato realtà: il Garante della Privacy ha bloccato ChatGPT in I… - repubblica : ChatGPT bloccato dal Garante della privacy: 'Raccolta illecita di dati personali' - Ao_estica_zz : RT @El1_Elyon: Il garante della privacy ogni tanto fa finta di alzare la voce . Segnatevi questa notizia. - luca_rubino : RT @TristeMietitore: Il Garante per la Privacy potrebbe anche bloccarmi i numeri dei call center che mi sfracellano i coglioni prima di pen… -