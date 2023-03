ChatGPT è il futuro dei motori di ricerca? (Di venerdì 31 marzo 2023) TecnoAndroid.it ChatGPT potrà un giorno sostituire i motori di ricerca? la domanda al giorno d’oggi è più che lecita, considerando il fenomeno delle intelligenze artificiali in grandissima crescita, e pronte ad affiancare l’uomo nella maggior parte dei compiti e delle funzioni da assolvere. Un recente studio di Harvard ha dimostrato che gli utenti stanno fortemente diminuendo la fiducia nelle informazioni raccolte in rete, a causa del dilagante fenomeno delle fake news e di tutte le problematiche correlate alla disinformazione. Proprio per questo motivo è logico pensare che ne potrebbe sicuramente beneficiare l’intelligenza artificiale, o un sistema come ChatGPT, sempre sicuro ed affidabile, nelle singole risposte effettuate. Aprite il canale Telegram di TecnoAndroid per avere accesso alle offerte Amazon e tutti ... Leggi su tecnoandroid (Di venerdì 31 marzo 2023) TecnoAndroid.itpotrà un giorno sostituire idi? la domanda al giorno d’oggi è più che lecita, considerando il fenomeno delle intelligenze artificiali in grandissima crescita, e pronte ad affiancare l’uomo nella maggior parte dei compiti e delle funzioni da assolvere. Un recente studio di Harvard ha dimostrato che gli utenti stanno fortemente diminuendo la fiducia nelle informazioni raccolte in rete, a causa del dilagante fenomeno delle fake news e di tutte le problematiche correlate alla disinformazione. Proprio per questo motivo è logico pensare che ne potrebbe sicuramente beneficiare l’intelligenza artificiale, o un sistema come, sempre sicuro ed affidabile, nelle singole risposte effettuate. Aprite il canale Telegram di TecnoAndroid per avere accesso alle offerte Amazon e tutti ...

