(Di venerdì 31 marzo 2023) Roma, 31 mar –in. Il Garante per la protezione dei dati personali ha disposto, con effetto immediato, lo stop provvisorio. Una limitazione del trattamento dei dati degli utentini nei confronti di OpenAI, società americana che ha sviluppato e gestisce la piattaforma. L’Autorità ha inoltre aperto, contestualmente, un’istrutturia. Stopin, il più noto tra i software di intelligenza artificiale relazionale in grado di simulare ed elaborare le conversazioni umane, lo scorso 20 marzo aveva subito una perdita di dati (data breach) riguardanti le conversazioni degli utenti e le informazioni relative al pagamento degli abbonati al servizio a pagamento”, afferma il Garante ...

ChatGpt bloccata in Italia: ecco perché Il Primato Nazionale

Per questo motivo ha disposto una temporanea limitazione al trattamento dei dati degli utenti italiani da parte di OpenAI, che potrebbe ora quindi bloccare la registrazione di nuovi utenti in Italia ...Non è privo di ostacoli, il percorso dell’intelligenza artificiale generativa: il Garante Privacy ha infatti deciso di bloccare ChatGPT con effetto immediato. Il ...