(Di venerdì 31 marzo 2023) Ilha deciso di bloccare Chat GPT poiché ha evidenziato quanto i fruitori del servizio non abbiano un’informativa di riferimento riguardante la raccolta di dati da parte di OpenAI. Ilha aperto un’istruttoria e con effetto immediato ha limitato il trattamento dei dati personali degli utenti italiani da partesocietà statunitense, in particolare ha reclamato l’assenza di una base giuridica che giustifichi la raccolta e la conservazione massiccia di dati personali.è uno dei più noti software artificiali, in grado di simulare ed elaborare conversazioni umane e lo scorso 20 marzo ha subito una perdita di dati riguardanti conversazioni e strumenti di pagamento degli abbonati ai servizi a pagamento. L’ente per la protezione dei dati personali ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... romatoday : ChatGpt bloccata dal garante della privacy - Today_it : #ChatGpt bloccata dal garante della privacy - stetershow : Spazio Informazione Libera: ChatGPT: Garante privacy limita trattamento dati degli utenti e la chat sarà bloccata. - uncletomablogZ : RT @guidoscorza: #cosedagarante | #ChatGpt è addestrata grazie a miliardi di dati di miliardi di persone. Ecco perché l'abbiamo bloccata |… - smilypapiking : RT @putino: Da quel che ho inteso leggendo il dispositivo del Garante, il blocco non è un vero e proprio blocco, ma una richiesta ad OpenAI… -

, il più noto tra i software di intelligenza artificiale relazionale in grado di simulare ed elaborare le conversazioni umane, lo scorso 20 marzo aveva subito una perdita di dati (data breach) ...Credo sia questo il senso più profondo del provvedimento con il quale, come Garante per la protezione dei dati personali, abbiamo ordinato a OpenAi, la società che gestiscedi sospendere, ...Roma, 31 mar -in Italia. Il Garante per la protezione dei dati personali ha disposto, con effetto immediato, lo stop provvisorio . Una limitazione del trattamento dei dati degli utenti italiani nei ...

ChatGpt bloccata dal garante della privacy Today.it

Il Garante della Privacy ha deciso di bloccare Chat GPT poiché ha evidenziato quanto i fruitori del servizio non abbiano un’informativa di riferimento riguardante ...nella lettera aperta pubblicata su “Future of Life” da Musk di Twitter, Wozniak di Apple, Tallinn di Skype e altri, si chiede di bloccare per sei mesi la corsa al potenziamento dell'intelligenza artif ...