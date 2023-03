Charlotte Casiraghi sostituisce Charlene di Monaco | Alberto non smentisce la crisi

Leggi su dilei

(Di venerdì 31 marzo 2023)sembra proprio aver preso il posto didial fianco di, prima al Ballo della Rosa e ora alla visita della mostra George Condo – Humanoids a Villa Paloma nel New National Museum of. E naturalmente ha adeguato il suo look presentandosi con un completo di Chanel che in tutto vale 15.240 euro circa. Ma procediamo con ordine.disparita È dal 24 marzo chedinon appare più in pubblico malgrado suo maritoabbia partecipato ad eventi prestigiosi in questi giorni. Oltre al Ballo della Rosa, da lei disertato come avviene nelle ultime edizioni, ha sorpreso tutti non vederla al fianco del Principe per la visita ...