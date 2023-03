Champions, Napoli-Milan: altri biglietti in vendita per Curve e Distinti. Previste corse in più della metro (Di venerdì 31 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIn maniera repentina il Napoli ha messo in vendita, a partire dalle ore 10:00 di oggi, ulteriori scorte di biglietti per i livelli inferiori di Distinti e Curve. Per acquistare i biglietti sarà sempre necessario farlo online, attraverso la piattaforma TicketOne, obbligatoriamente con il possesso della Fidelity Card. Una riapertura dei termini che potrebbe rappresentare una vera beffa per le migliaia di persone che ieri hanno atteso invano l’acquisto del tagliando (erano in 50mila in coda virtuale dopo mezz’ora dall’apertura ufficiale della vendita libera) e che magari oggi, visto il poco preavviso, non potrebbero avere il tempo per collegarsi. Di sicuro, in occasione del ritorno dei quarti di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 31 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIn maniera repentina ilha messo in, a partire dalle ore 10:00 di oggi, ulteriori scorte diper i livelli inferiori di. Per acquistare isarà sempre necessario farlo online, attraverso la piattaforma TicketOne, obbligatoriamente con il possessoFidelity Card. Una riapertura dei termini che potrebbe rappresentare una vera beffa per le migliaia di persone che ieri hanno atteso invano l’acquisto del tagliando (erano in 50mila in coda virtuale dopo mezz’ora dall’apertura ufficialelibera) e che magari oggi, visto il poco preavviso, non potrebbero avere il tempo per collegarsi. Di sicuro, in occasione del ritorno dei quarti di ...

