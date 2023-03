Cerveteri e Ladispoli | spaccava i vetri delle auto vicino alle scuole e rubava le borse dentro | arrestato

(Di venerdì 31 marzo 2023)– Sarebbe solito spaccare imacchine, con la speranza di trovare beni ed oggetti da rubare. Il tutto appostandosi fuori ledi, servendosi dell’aiuto di un trapano. Protagonista della vicenda un 39enne residente a Fiumicino, nella frazione di Aranova,dagli agenti del Commissariato Distaccato PS didiretti dal Dirigente Federico Zaccaria. Secondo quanto emerso dindagini il 39enne, già fortemente sospettato dagli agenti, avrebbe rotto il vetro di una macchina in pochissimi secondi, per poi rubare una borsa al suo interno e tentare la fuga. Il fatto sarebbe avvenuoti nei pressi dell’Istituto Comprensorio1. A quel punto gli agenti, a ...

Il primo appuntamento è con la Sezione di- Tarquinia del Gruppo Archeologico Romano, e con l'area della Tomba delle Cinque Sedie Questa area archeologica si trova proprio sul ...Circolo Sinistra Italiana 'Mahsa Amini',Attiva, Unione Inquilini, Collettivo Adelante e ANPIcollaborano all'evento 'Riprendiamoci il comune'. Di seguito, il comunicato congiunto: Domenica 2 aprile 2023, dalle 10 alle 13, ci trovi in Piazza Marescotti per firmare le due ...Nelle ultime settimane, sono stati realizzati diversi furti nelle automobili in sosta fuori dalle scuole di. Il ladro era olito forzare le portiere o spaccare direttamente i finestrini delle vetture per poi rubare tutto ciò che si trovava al loro interno. L'ultimo colpo è avvenuto ...

Sagra del carciofo a Ladispoli: ecco quando e gli eventi in programma. La famosa sagra, per quest'anno, vedrà anche il concerto de Le Vibrazioni. L'esibizione del gruppo di Francesco Sarcina, si svolg ...