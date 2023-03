Celentano | scoppia la lite ad Amici | le anticipazioni

Leggi su biccy

(Di venerdì 31 marzo 2023) Come ogni giovedì, anche ieri è stata registrata un’altra puntata didi Maria De Filippi. Dopo aver scoperto chi è finito al ballottaggio e rischia quindi l’eliminazione (nessuno si aspettava questi due nomi), adesso sono uscite ledettagliate e finalmente i prof ci hanno regalato la prima veradi questo serale. Alessandraha discusso pesantemente con Emanuel Lo e Maddalena. Alessandra, la litigata con Emanuel Lo. Durante la settimana la professoressa di danza classica ha lanciato un guanto di sfida a Maddalena: “Non c’è paragone tra le due. Maddalena svanisce in confronto a Isobel, perché lei è una ballerina più completa e per nulla monoespressiva“. La Svevi è subito sbottata: “Le cose che mi dice in queste lettere, il modo in cui lo fa, mi affossano. ...