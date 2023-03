“C’è la denuncia”. Orietta Berti in Questura, costretta a segnalare tutto: truffa ai suoi danni (Di venerdì 31 marzo 2023) Orietta Berti, la clamorosa scoperta della truffa dell’opinionista del GF Vip 7. Il volto del mondo dello spettacolo scopre tutto in seguito a una segnalazione e si rivolge speditamente alla Questura di Reggio Emilia per esporre la denuncia dopo quei fatti. La notizia viene diffusa su il Resto del Carlino Reggio. Orietta Berti vittima di truffa, scatta la denuncia. La nota cantante italiana ha scoperto tutto e non poteva che agire diversamente dopo la scoperta: secondo quanto si apprende sulle colonne de Il Resto del Carlino, l’immagine della cantante pare sia stata sfruttata per fini commerciali sul web senza che questa ne fosse a conoscenza. Leggi anche: “La famiglia di Antonella…”. GF Vip 7, ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 31 marzo 2023), la clamorosa scoperta delladell’opinionista del GF Vip 7. Il volto del mondo dello spettacolo scoprein seguito a una segnalazione e si rivolge speditamente alladi Reggio Emilia per esporre ladopo quei fatti. La notizia viene diffusa su il Resto del Carlino Reggio.vittima di, scatta la. La nota cantante italiana ha scopertoe non poteva che agire diversamente dopo la scoperta: secondo quanto si apprende sulle colonne de Il Resto del Carlino, l’immagine della cantante pare sia stata sfruttata per fini commerciali sul web senza che questa ne fosse a conoscenza. Leggi anche: “La famiglia di Antonella…”. GF Vip 7, ...

