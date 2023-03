Cattelan | dalle critiche al suo futuro su Rai2 | “Cosa mi disse Fiorello”

Leggi su biccy

(Di venerdì 31 marzo 2023) Alessandroha da poco chiuso la seconda stagione di Stasera C’èe come ha confessato a Francesco Canino per Il Fatto Quotidiano, nonostante gli ascolti soddisfacenti, non è scontato il rinnovo. “Se ci sarà una nuova stagione di Stasera C’è? Per ora non abbiamo nessuna conferma. È tutto fermo, al momento, ma gli interlocutori con cui ho parlato sono positivi”. “Gli ascolti sono importanti ma a me interessa la credibilità del programma, che abbia un’identità precisa, che incontri il gusto del pubblico”. Il programma è un po’ cambiato rispetto alla prima stagione. “C’è stata la necessità di cambiare delle cose e lo abbiamo fatto. Non mi prendo i meriti di questi aggiustamenti ma constato che hanno funzionato. Quali cose abbiamo cambiato? Dare un taglio diverso alle interviste, non rinunciare al cazzeggio ...