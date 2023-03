Castel Rozzone omaggia Mario Cornali

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... info_lavoro : #CastelRozzone #Operai #Produzione OPERAIO METALMECCANICO - ADDETTO ALLO STAMPAGGIO - CASTEL ROZZONE - info_lavoro : #CastelRozzone #Operai #Produzione OPERAIO DI PRODUZIONE - CASTEL ROZZONE -

Il suo sogno era aprire una fattoria didattica per i bambini a, per condividere con loro la passione per la natura e gli animali: c'era quasi riuscita Federica Spada , ma purtroppo un brutto male se l'è portata via ieri sera, a 46 anni, prima che ...CONTABILE luogo di lavoro:18990 OPERAIO GENERICO luogo di lavoro: CARAVAGGIO 18970 ADD. STIRATURA INDUSTRIALE luogo di lavoro: URGNANO 18136 OPERAI EDILI luogo di lavoro: Sedi Varie ...L'elenco degli interventi BERGAMO Comune di Lurano - Nuovo percorso ciclopedonale di collegamento trai comuni di Lurano,e Arcene in Lurano " Costo intervento: 800.000,00 ; ...