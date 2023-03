Cast Isola dei Famosi 2023, tutti i nomi dei concorrenti: ci sono sorprese (Di venerdì 31 marzo 2023) Il Cast dell'Isola dei Famosi 2023 è stato definito e Ilary Blasi si prepara a tornare in prima serata su Canale 5 dal 17 aprile. Ad accompagnarla per dieci puntate, collocate nel prime time del lunedì, saranno Vladimir Luxuria ed Enrico Papi. Non mancheranno novità e sorprese a partire dai naufraghi. Negli ultimi mesi sono circolati diverse indiscrezioni circa i partecipanti alla diciassettesima edizione: alcune di queste sono state confermate, altrettante smentite e altre ancora risulteranno una vera e propria sorpresa agli occhi del lettore. Chi sono i concorrenti dell'Isola dei Famosi 2023? Alessandro Cecchi Paone con il fidanzato Simone Antonini, Cristina Scuccia (ex suor ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 31 marzo 2023) Ildell'deiè stato definito e Ilary Blasi si prepara a tornare in prima serata su Canale 5 dal 17 aprile. Ad accompagnarla per dieci puntate, collocate nel prime time del lunedì, saranno Vladimir Luxuria ed Enrico Papi. Non mancheranno novità ea partire dai naufraghi. Negli ultimi mesicircolati diverse indiscrezioni circa i partecipanti alla diciassettesima edizione: alcune di questestate confermate, altrettante smentite e altre ancora risulteranno una vera e propria sorpresa agli occhi del lettore. Chidell'dei? Alessandro Cecchi Paone con il fidanzato Simone Antonini, Cristina Scuccia (ex suor ...

