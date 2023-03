Cassano: «Ben venga Retegui in Italia. Pinamonti non è nessuno» (Di venerdì 31 marzo 2023) La convocazione di Mateo Retegui con l’Italia ha alimentato polemiche, soprattutto da Andrea Pinamonti. Antonio Cassano ha commentato sulla BoboTV la situazione. FIDUCIA – Antonio Cassano non è affatto d’accordo con le polemiche su Mateo Retegui e parla dell’ex attaccante dell’Inter Andrea Pinamonti: «In ventidue presenze Pinamonti ha segnato quattro gol e fa la panchina spesso a Defrel. Non ha fatto bene con il Sassuolo, faceva panchina anche in Serie B, ma chi è Pinamonti per criticare le scelte di Mancini? A Benzema poteva dare fastidio la convocazione di Giroud con la Francia, l’ex Inter ha fatto 12 gol con l’Empoli e ora è buono? Ben venga Retegui all’Italia se segna due gol in ... Leggi su inter-news (Di venerdì 31 marzo 2023) La convocazione di Mateocon l’ha alimentato polemiche, soprattutto da Andrea. Antonioha commentato sulla BoboTV la situazione. FIDUCIA – Antonionon è affatto d’accordo con le polemiche su Mateoe parla dell’ex attaccante dell’Inter Andrea: «In ventidue presenzeha segnato quattro gol e fa la panchina spesso a Defrel. Non ha fatto bene con il Sassuolo, faceva panchina anche in Serie B, ma chi èper criticare le scelte di Mancini? A Benzema poteva dare fastidio la convocazione di Giroud con la Francia, l’ex Inter ha fatto 12 gol con l’Empoli e ora è buono? Benall’se segna due gol in ...

