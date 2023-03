Caso Trump, i repubblicani accusano George Soros: «Quel procuratore finanziato da lui». Vero? Ecco come è andata (Di venerdì 31 marzo 2023) «È stato George Soros!». Nelle ore immediatamente successive all’incriminazione di Donald Trump lo stato maggiore del partito repubblicano ha fatto partire una sorta di shit-storm su Twitter sostenendo che il procuratore distrettuale Alvin Bragg che ha firmato l’atto sia una pedina nelle mani del finanziere americano di origine ungherese. Lo ha attaccato Ted Cruz, sostenendo che «il procuratore distrettuale di Manhattan, sostenuto da Soros, ora sta forzando la legge per prendere di mira un avversario politico». Il governatore della Florida, Ron DeSantis, ha annunciato che il suo stato non sarà collaborativo di fronte a una richiesta di estradizione “date le discutibili circostanze di questo procuratore di Manhattan sostenuto da Soros e dalla sua ... Leggi su open.online (Di venerdì 31 marzo 2023) «È stato!». Nelle ore immediatamente successive all’incriminazione di Donaldlo stato maggiore del partito repubblicano ha fatto partire una sorta di shit-storm su Twitter sostenendo che ildistrettuale Alvin Bragg che ha firmato l’atto sia una pedina nelle mani del finanziere americano di origine ungherese. Lo ha attaccato Ted Cruz, sostenendo che «ildistrettuale di Manhattan, sostenuto da, ora sta forzando la legge per prendere di mira un avversario politico». Il governatore della Florida, Ron DeSantis, ha annunciato che il suo stato non sarà collaborativo di fronte a una richiesta di estradizione “date le discutibili circostanze di questodi Manhattan sostenuto dae dalla sua ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rulajebreal : Una militante di Trump è stata arrestata davanti al tribunale di #NYC dove si riunisce la giuria del caso Trump. A… - repubblica : Donald Trump incriminato per il caso Stormy Daniels - Adnkronos : #DonaldTrump è incriminato per il caso Stormy Daniels: per la prima volta nella storia degli Stati Uniti, un ex pre… - Kajhal14 : RT @MaurilioVitto: Fra un anno e mezzo ci sono le elezioni presidenziali e, guarda caso, i sondaggi danno Trump in consistente vantaggio si… - giacrival : RT @MarcoFattorini: ++ #Trump incriminato per il caso del pagamento segreto alla pornostar Stormy Daniels -