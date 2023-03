Caso Stormy Daniels | Trump incriminato | dovrà rispondere di oltre 30 capi d’accusa

(Di venerdì 31 marzo 2023) Washington – Il grand jury a Manhattan ha votato per incriminare Donald. Lo afferma la Cnn citando 3 fonti informate sulla vicenda. Per la prima volta nella storia degli Stati Uniti, un ex presidente verràe sarà chiamato a difendersi da accuse penali. Il procuratore distrettuale di Manhattan, Alvin Bragg, ha indagatoin relazione al suo presunto ruolo nell’operazione di riciclaggio del denaro versato alla pornostar, all’anagrafe Stephanie Clifford: il denaro – 130mila dollari – sarebbe stato versato nel 2016 con l’obiettivo di ottenere il silenzio della donna su una relazione avuta connel 2006. L’incriminazione verrà formalizzata nei prossimi giorni e le accuse, al momento non note nel dettaglio, verranno esplicitate. L’ufficio del ...

La pornostar e quel pagamento, di cosa è accusato Trump L'atto d'accusa riguarda il pagamento fatto alla pornostar

In ogni caso, la scintilla della passione fra i due era scoccata e aveva nel frattempo reso la storia di Stormy Daniels ben più attraente. Fu allora che l'ex legale e fixer di Trump, Michael Cohen