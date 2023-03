Case | in questi comuni potrai acquistarne una ad 1 euro

(Di venerdì 31 marzo 2023) TecnoAndroid.it Le abitazioni, generalmente percepite come certezze, possono talvolta rappresentare un problema per i proprietari che, in specifici contesti, preferiscono lasciarle vuote per motivazioni sociali, economiche o legate alle crisi. Per risolvere questa problematica, è stata ideata l‘iniziativa dellea 1, che prosegue ancora nel 2023. Il progetto fu concepito nel 2010 dall’amministrazione di Vittorio Sgarbi, allora sindaco di Salemi, un rinomato e bellissimo borgo siciliano.: ecco perché costano così poco L’idea, inizialmente sottovalutata, mirava a liberare il comune da numerosi alloggi fatiscenti e attirare turisti e investitori in un borgo già famoso. L’iniziativa, partita come esperimento, fu subito apprezzata poiché consentiva di acquistare un’abitazione con atto di vendita a soli 1 ...

