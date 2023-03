Casa, è finita la pacchia degli abusivi: "9 anni di carcere", cosa cambia (Di venerdì 31 marzo 2023) «Questo è un provvedimento nel segno della legalità e dello stato di diritto. Se si inizia a tollerare la riduzione del diritto di proprietà come valore o addirittura la si subordina ad altri diritti che hanno una valenza inferiore, non si fa giustizia. Probabilmente favoritismi ma non giustizia». Queste le parole di Tommaso Foti, presidente dei deputati di Fratelli d'Italia che nella giornata di ieri ha depositato alla Camera una proposta di legge per modificare l'articolo 634 del codice penale, introducendo così il reato di «spoliazione o turbativa violenta del possesso o della detenzione di cose immobili». Ci siamo fatti spiegare nel dettaglio cosa prevede questa proposta che potrebbe approdare in Aula prima dell'estate. Presidente, in cosa consiste il suo disegno di legge? «La proposta sostituisce l'attuale articolo 634 del codice penale e ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 31 marzo 2023) «Questo è un provvedimento nel segno della legalità e dello stato di diritto. Se si inizia a tollerare la riduzione del diritto di proprietà come valore o addirittura la si subordina ad altri diritti che hanno una valenza inferiore, non si fa giustizia. Probabilmente favoritismi ma non giustizia». Queste le parole di Tommaso Foti, presidente dei deputati di Fratelli d'Italia che nella giornata di ieri ha depositato alla Camera una proposta di legge per modificare l'articolo 634 del codice penale, introducendo così il reato di «spoliazione o turbativa violenta del possesso o della detenzione di cose immobili». Ci siamo fatti spiegare nel dettaglioprevede questa proposta che potrebbe approdare in Aula prima dell'estate. Presidente, inconsiste il suo disegno di legge? «La proposta sostituisce l'attuale articolo 634 del codice penale e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : La storia di Oksana Leontieva, una pediatra di Kyiv uccisa da un missile russo mentre guidava l’auto verso l’ospeda… - Piergiulio58 : Finale Emilia, preside vieta la benedizione per Pasqua: «La scuola è laica». MA FATELA FINITA. A CASA QUESTA GENTA… - AaViscardi : @doluccia16 Io andrei volentieri ad occupare la sua di casa, tanto non sono furti, fortuna che con il decreto di og… - Roberta68762221 : Ma basta fatela finita vergognatevi #DrittoeRovescio quando guardo queste trasmissioni mi rendo conto di che popolo… - LorisGary3 : RT @Giusticex: @ChiaraAM13 @GiorgiaMeloni Manco io l'ho votata...se nn agiamo come popolo e finita!! C'è troppo egoismo ognuno per per se… -