Casa Bianca: "Americani lascino subito Russia". Putin mobilita altri 147mila soldati (Di venerdì 31 marzo 2023) La Casa Bianca esorta i cittadini degli Stati Uniti a lasciare subito la Russia, in particolare dopo l'arresto di un giornalista americano del Wall Street Journal per spionaggio. A Mosca, intanto, ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 31 marzo 2023) Laesorta i cittadini degli Stati Uniti a lasciarela, in particolare dopo l'arresto di un giornalista americano del Wall Street Journal per spionaggio. A Mosca, intanto, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... il_cappellini : Nel pezzo Orsini accusava fantomatici 'giornalisti al servizio della Casa Bianca' di aver spacciato per bluff l'ipo… - ilpost : La Casa Bianca ha esortato tutti gli americani che si trovano in Russia ad andarsene dal paese - repubblica : Casa Bianca: 'Gli americani lascino subito la Russia'. Putin firma il decreto, 147mila coscritti per primavera - La… - CPF02294951 : Un trans squilibrato fa un massacro in una scuola, la Casa Bianca è vicina alla comunità trans perché ora è sotto… - soy81520579 : @Turalf88Turni @stefano61t Questa è stata nominata portavoce dell Casa Bianca per essere negra, lesbica e donna -