Casa Bianca: “Americani lascino subito Russia”. Putin mobilita altri 147mila soldati (Di venerdì 31 marzo 2023) (Adnkronos) – La Casa Bianca esorta i cittadini degli Stati Uniti a lasciare subito la Russia, in particolare dopo l’arresto di un giornalista americano del Wall Street Journal per spionaggio. A Mosca, intanto, Vladimir Putin si appresta a rafforzare l’esercito. “Voglio con forza reiterare che gli Americani dovrebbero attenersi all’avviso del governo americano a non recarsi in Russia. I cittadini che vi risiedono o vi si trovano in viaggio dovrebbero partire immediatamente, come il dipartimento di Stato continua a ripetere”, dice la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, esprimendo “profonda preoccupazione per le inquietanti notizie riguardo all’arresto in Russia di Evan Gershkovich, un cittadino ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 31 marzo 2023) (Adnkronos) – Laesorta i cittadini degli Stati Uniti a lasciarela, in particolare dopo l’arresto di un giornalista americano del Wall Street Journal per spionaggio. A Mosca, intanto, Vladimirsi appresta a rafforzare l’esercito. “Voglio con forza reiterare che glidovrebbero attenersi all’avviso del governo americano a non recarsi in. I cittadini che vi risiedono o vi si trovano in viaggio dovrebbero partire immediatamente, come il dipartimento di Stato continua a ripetere”, dice la portavoce della, Karine Jean-Pierre, esprimendo “profonda preoccupazione per le inquietanti notizie riguardo all’arresto indi Evan Gershkovich, un cittadino ...

