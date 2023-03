Carne sintetica a tavola? Ecco chi ce la impone per rovinare l'Italia (Di venerdì 31 marzo 2023) La domanda è: ma chi sono questi ecologisti, ambientalisti, animalisti che vogliono amputare parti essenziale della nostra umanità? Sono due le dimensioni costitutive del nostro essere persone che queste fazioni inappetenti, ma vogliose di cannibalizzarci, vorrebbero tranciarci dal corpo e dall'anima: il gusto (e con il gusto anche l'olfatto, il tatto, e la vista: mangiare implica tutto del corpo); e la memoria che raccoglie come reliquie e termini di paragone i sapori (che sono la stessa cosa del sapere). Ma sanno quello che dicono? La Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia vieta espressamente il taglio della coda (art. 10). Lo scorso gennaio a Napoli una coppia è stata condannata per aver tagliato “con crudeltà e comunque senza necessità” code e orecchie “a due cani di razza Pitt Bull”: rifilando un anno e quattro mesi di reclusione all'uomo e nove mesi ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 31 marzo 2023) La domanda è: ma chi sono questi ecologisti, ambientalisti, animalisti che vogliono amputare parti essenziale della nostra umanità? Sono due le dimensioni costitutive del nostro essere persone che queste fazioni inappetenti, ma vogliose di cannibalizzarci, vorrebbero tranciarci dal corpo e dall'anima: il gusto (e con il gusto anche l'olfatto, il tatto, e la vista: mangiare implica tutto del corpo); e la memoria che raccoglie come reliquie e termini di paragone i sapori (che sono la stessa cosa del sapere). Ma sanno quello che dicono? La Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia vieta espressamente il taglio della coda (art. 10). Lo scorso gennaio a Napoli una coppia è stata condannata per aver tagliato “con crudeltà e comunque senza necessità” code e orecchie “a due cani di razza Pitt Bull”: rifilando un anno e quattro mesi di reclusione all'uomo e nove mesi ...

