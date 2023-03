Carlos Sainz è in grande difficoltà: “Ferrari, quanti problemi!” (Di venerdì 31 marzo 2023) Resa? Poco ci manca. La Ferrari arriva in Australia con il morale sotto ai piedi in quello che è soltanto il terzo appuntamento del Mondiale 2023 di Formula 1 che ha regalato già tematiche interessanti sulle quali dibattere. Le note di merito vanno assolutamente recapitate alle caselle postali di Red Bull e Aston Martin, mentre c’è fiducia intorno a una Mercedes che ha mostrato qualche progresso positivo. La nota disciplinare, invece, spetta di diritto alla Rossa di Maranello che sembra aver compiuto grandi passi indietro dopo essersi leggermente avvicinata alle vetture del Toro nella passata stagione. Una situazione che Carlos Sainz ha fotografato, impietosamente, durante la conferenza stampa di Melbourne. Intanto, la pista ha emesso i primi verdetti delle Libere 1 con l’iberico che ha staccato il sesto posto. Deludente, ancora. Le ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 31 marzo 2023) Resa? Poco ci manca. Laarriva in Australia con il morale sotto ai piedi in quello che è soltanto il terzo appuntamento del Mondiale 2023 di Formula 1 che ha regalato già tematiche interessanti sulle quali dibattere. Le note di merito vanno assolutamente recapitate alle caselle postali di Red Bull e Aston Martin, mentre c’è fiducia intorno a una Mercedes che ha mostrato qualche progresso positivo. La nota disciplinare, invece, spetta di diritto alla Rossa di Maranello che sembra aver compiuto grandi passi indietro dopo essersi leggermente avvicinata alle vetture del Toro nella passata stagione. Una situazione cheha fotografato, impietosamente, durante la conferenza stampa di Melbourne. Intanto, la pista ha emesso i primi verdetti delle Libere 1 con l’iberico che ha staccato il sesto posto. Deludente, ancora. Le ...

