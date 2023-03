Carlo e Camilla vanno ad Amburgo in Intercity (Di venerdì 31 marzo 2023) Carlo e Camilla lasciano Berlino, per raggiungere in treno, la città di Amburgo, dove trascorreranno la terza giornata della visita di Stato, iniziata mercoledì nella capitale tedesca. La coppia reale ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 31 marzo 2023)lasciano Berlino, per raggiungere in treno, la città di, dove trascorreranno la terza giornata della visita di Stato, iniziata mercoledì nella capitale tedesca. La coppia reale ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... transnazionale : Carlo e Camilla vanno ad Amburgo in Intercity #spaziotransnazionale informa - News24_it : Carlo e Camilla vanno ad Amburgo in Intercity - notizienet : Carlo e Camilla vanno ad Amburgo in Intercity - Nella terza ed ultima giornata della visita di Stato in Germania - jeperego : Ultimo giorno del viaggio di re #Carlo e Camilla in Germania. Ora stanno andando in treno a Amburgo, la città più b… - GossipReale : Nella seconda giornata della visita di Stato in Germania, attività separate per Carlo e Camilla d'Inghilterra. Il r… -