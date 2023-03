Carlo e Camilla acclamati ad Amburgo, ma la Regina scivola sul cappello (Di venerdì 31 marzo 2023) Re Carlo e Camilla stanno per concludere il loro primo viaggio di Stato da Sovrani, e sono stati accolti da un vero bagno di folla a Amburgo. Per tre giorni hanno visitato la Germania, tra incontri ufficiali, strette di mano e conversazioni delicate, e nelle ultime ore, invece, hanno visto l’affetto e l’esultanza della gente al loro passaggio. Un’accoglienza inaspettata, visto che, nel Regno Unito, la Famiglia Reale riscuote sempre meno consensi, e non mancano fischi e proteste. Unico neo di questo tour? Probabilmente i look di Camilla, che oggi ha osato troppo con il cappello, dopo l’esagerato abito di cristalli della prima sera. Carlo e Camilla acclamati dalla folla ad Amburgo Sarà che i tedeschi sono poco abituati alle teste ... Leggi su dilei (Di venerdì 31 marzo 2023) Restanno per concludere il loro primo viaggio di Stato da Sovrani, e sono stati accolti da un vero bagno di folla a. Per tre giorni hanno visitato la Germania, tra incontri ufficiali, strette di mano e conversazioni delicate, e nelle ultime ore, invece, hanno visto l’affetto e l’esultanza della gente al loro passaggio. Un’accoglienza inaspettata, visto che, nel Regno Unito, la Famiglia Reale riscuote sempre meno consensi, e non mancano fischi e proteste. Unico neo di questo tour? Probabilmente i look di, che oggi ha osato troppo con il, dopo l’esagerato abito di cristalli della prima sera.dalla folla adSarà che i tedeschi sono poco abituati alle teste ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... enricaroddolo : RT @enricaroddolo: #RoyalFamily #ReCarlo e #Camilla al balcone, ad #Amburgo ultima tappa della visita in #Germania - My new photostory toda… - GossipReale : E ad Amburgo, ultima meta della visita in Germania, Carlo e Camilla d'Inghilterra accolti come rockstar davanti al… - maola_varalli : RT @RaiNews: Oggi l'ultima tappa in Germania per re Carlo III e Camilla. Un viaggio, il primo all'estero da coppia regnante, che si configu… - Fusillide : RT @RaiNews: Oggi l'ultima tappa in Germania per re Carlo III e Camilla. Un viaggio, il primo all'estero da coppia regnante, che si configu… - cristianaraffa : Dal discorso pop al Bundestag al viaggio sull'Intercity, re Carlo III in Germania segna un successo diplomatico. M… -