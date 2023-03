Carlo Calenda contro gli ambientalisti che lanciano la vernice sui monumenti: «Sono degli imbecilli» – Il video (Di venerdì 31 marzo 2023) Prima i quadri imbrattati con vernice lavabile nei musei di mezza Europa, poi i blitz contro i monumenti, da Milano a Firenze. Tra i temi della puntata di Piazza Pulita su La7 di giovedì 30 marzo ci Sono anche le contestate azioni dimostrative degli ambientalisti, con un focus sul gruppo di Ultima Generazione. Se i blitz Sono al centro di discussioni anche all’interno del mondo ambientalista, il leader di Azione Carlo Calenda non ha dubbi: «Sono imbecilli. Si allontano dalla causa che loro vorrebbero tutelare. Siccome la transizione ambientale è una delle cose più complicate che si possano immaginare, in qualunque modo la si semplifichi si fa un difetto di intelligenza ai cittadini». March 30, ... Leggi su open.online (Di venerdì 31 marzo 2023) Prima i quadri imbrattati conlavabile nei musei di mezza Europa, poi i blitz, da Milano a Firenze. Tra i temi della puntata di Piazza Pulita su La7 di giovedì 30 marzo cianche le contestate azioni dimostrative, con un focus sul gruppo di Ultima Generazione. Se i blitzal centro di discussioni anche all’interno del mondo ambientalista, il leader di Azionenon ha dubbi: «. Si allontano dalla causa che loro vorrebbero tutelare. Siccome la transizione ambientale è una delle cose più complicate che si possano immaginare, in qualunque modo la si semplifichi si fa un difetto di intelligenza ai cittadini». March 30, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... stanzaselvaggia : Ah Chiaraaaa…basta idiozie… io non posso sentire UNA che dice ste cose... Questo il modo in cui Carlo Calenda si è… - ultimora_pol : Terzo Polo, Carlo #Calenda: 'Il partito unico lo abbiamo già deliberato. Nasce il 10 giugno' @ultimora_pol - PiazzapulitaLA7 : 'Il Superbonus è il più gigantesco buco di bilancio che la storia di questo Paese ricordi' Carlo Calenda:… - tototodaro : RT @stanzaselvaggia: Ah Chiaraaaa…basta idiozie… io non posso sentire UNA che dice ste cose... Questo il modo in cui Carlo Calenda si è riv… - Open_gol : Le dichiarazioni del leader di Azione a Piazza Pulita -