Carbonara Day 2023, Churchill 1795 e Ostissimi festeggiano con un’iniziativa benefica (Di venerdì 31 marzo 2023) Churchill 1795 torna a celebrare il National Carbonara Day in programma il giovedì 6 aprile 2023. L’azienda britannica specializzata nella produzione di stoviglie per la ristorazione da oltre 200 anni e presente in Italia da più di trenta, ha deciso di presentare la collezione New Spring 2023 con un’iniziativa speciale in collaborazione con Ostissimi, l’Associazione degli Osti di Roma promotori della tradizione culinaria capitolina, e a favore della Fondazione Bambino Gesù Onlus. Leggi anche ... Leggi su funweek (Di venerdì 31 marzo 2023)torna a celebrare il NationalDay in programma il giovedì 6 aprile. L’azienda britannica specializzata nella produzione di stoviglie per la ristorazione da oltre 200 anni e presente in Italia da più di trenta, ha deciso di presentare la collezione New Springconspeciale in collaborazione con, l’Associazione degli Osti di Roma promotori della tradizione culinaria capitolina, e a favore della Fondazione Bambino Gesù Onlus. Leggi anche ...

