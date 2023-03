Captain America | New World Order includerà il team di villain della Società dei Serpenti? RUMOR

(Di venerdì 31 marzo 2023) Secondo alcune voci, in: Newla squadra di supercriminalideientrerà nel Marvel Cinematic Universe.: Newpotrebbe introdurre nella Marvel Cinematic Universe un nuovodi: i supercriminalidei. La notizia è stata diffusa da Jeff Sneider nel podcast The Hot Mic. Secondo quanto ascoltato nel podcast, Val, il personaggio interpretato da Julia Louis-Dreyfus, chiederà aiuto segretamente alla Serpent Society per recuperare un metallo potente quanto il Vibranio di Wakanda. Sneider afferma di aver saputo che il ...

: New World Order potrebbe introdurre nella Marvel Cinematic Universe un nuovo team di villain : i supercriminali della Società dei Serpenti . La notizia è stata diffusa da Jeff Sneider ...Dopo Liv Tyler , sul set di4 (New World Order) è stato avvistato anche Harrison Ford , come potete vedere negli scatti seguenti. L'attore, ricordiamo, interpreta il generale Ross dopo la scomparsa di William ...- Pubblicità - Mentre sono in corso le riprese di: New World Order a New York, e dopo avervi svelato ieri sera le prime foto di Harrison Ford sul set , oggi arrivano alcuni interessanti rumors che dal podcast The Hot Mic con John ...

Captain America: New World Order è il film fantasy e di supereroi in fase di produzione. Ancora non sono emersi dettagli sulla trama, ma seguirà Sam Wilson (Anthony Mackie), che è diventato il nuovo ...In questo viaggio attraverso gli Stati Uniti d’America il duo Captain America e Falcon dovranno ritrovare il simbolico scudo. Perché quell’oggetto così importante è stato rubato e qualcuno sta ...