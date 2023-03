Cantante Mascherato chiude? Milly Carlucci sbotta | come stanno le cose

(Di venerdì 31 marzo 2023) Arrivato al quarto anno di messa in onda in prima serata su Rai1, Dagospia ha svelato che questa sarebbe l'ultima stagione per Il. Il programma pare sia stato voluto fortemente da, ma visti i risultati poco soddisfancenti per una prima serata e per una rete ammiraglia, pare che a Viale Mazzini siano propensi a mandare in soffitta lo show il prossimo anno. Le notizie, circa il futuro della trasmissione, hanno spinto laa intervenire a proposito della vicenda con un video sui social. La conduttrice ha rassicurato tutti che sabato ci sarà la terza puntata de Il: "Lo dico perchè sono stata subissata di telefonate, contatti social, di gente che mi viene a bussare alla porta. Ci siamo! Sono andate in giro ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DonnaGlamour : Il Cantante Mascherato chiude? Milly Carlucci svela come stanno le cose - ItaliaRai : 'Il cantante mascherato' 2^ puntata. Con @milly_carlucci, @insinnaflavio, @frafacchinetti, Christian De Sica,… - Nic_dls00 : Milly Carlucci con un videomessaggio sui social chiarisce le idee sul budget #IlCantanteMascherato #MillyCarlucci… - paolodriussi : Ascolti Tv: I flop Benedetta Primavera e Cantante Mascherato spaventano Rai1 - bubinoblog : IL CANTANTE MASCHERATO, BUDGET E PUNTATE: ECCO TUTTA LA VERITÀ -

Fin da quando, pochi giorni fa, Dagospia ha lanciato la notizia di una possibile chiusura de Il, nel mondo della televisione non si parla d'altro. Il motivo dietro a questa ipotesi sono i bassi ascolti registrati dalla trasmissione, in onda per la prima volta nel sabato sera ......non poca confusione in rete nei giorni scorsi la notizia lanciata da Dagospia relativa a quella che sarebbe la volontà della Rai di non realizzare una quinta edizione de Ilnella ...Serena Bortone è attualmente impegnata nella giuria de Il, nella quale ha preso il posto di Caterina Balivo . Sembra che comunque, per lei, si stia per aprire una nuova stagione ...

Cantante Mascherato cancellato Lo sfogo di Milly Carlucci: «Basta fake news, sabato andiamo in onda» leggo.it

I rumors sulla chiusura de Il Cantante Mascherato hanno fatto arrabbiare Milly Carlucci che ha spiegato come stanno davvero le cose. Si erano diffuse a macchia d’olio indiscrezioni e rumors sulla ...Milly Carlucci è dovuta intervenire sui social network per mettere a tacere delle voci che circolano da qualche tempo in rete riguardo alla possibile chiusura de Il Cantante Mascherato. Andiamo a ...