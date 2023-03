Canova la bellezza al potere

Leggi su panorama

(Di venerdì 31 marzo 2023) Lo scultore ebbe un rapporto complesso con i suoi importanti committenti, da Caterina di Russia a Napoleone. A Possagno, vanno ora in mostra esempi di capolavori dove celebrazione e ricerca estetica trovano un equilibrio perfetto. La formula «arte e» definisce perfettamente il campo d’azione di Antonio. Ogni momento della sua vita è caratterizzato dalla risposta a una committenza di primo livello, a partire dal suo soggiorno a Roma per il monumento funerario a Clemente XIV nella basilica dei dodici apostoli. Il successo di questa impresa spinse don Giovanni Abbondio Rezzonico e i suoi fratelli, cardinali Carlo e Giovanni Battista, a commissionare alil monumento funerario allo zio Clemente XIII, per la basilica di San Pietro. Pur attento a Bernini,eseguì un sepolcro dalle rigorose forme ...