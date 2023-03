Canone RAI: è gratuito se hai parenti che hanno questa età (Di venerdì 31 marzo 2023) Canone RAI gratuito in questo caso: presta attenzione se ci sono parenti che hanno questa età. Ecco come chiedere l’esonero. Il Canone RAI in bolletta è una delle tasse più odiate in assoluto dagli italiani. C’è chi sostiene che il Canone rai dovrebbe essere abolito definitivamente e l’UE da anni invita il Governo italiano a scorporare il Canone Rai dalla bolletta di fornitura dell’energia elettrica. Ad oggi non c’è ancora alcuna informazione ufficiale in merito alla totale abolizione o allo scorporo del Canone RAI dalla bolletta energia elettrica, quello che è certo è che è possibile essere esonerati dal pagamento dell’abbonamento della TV di Stato. Ecco in quale caso. Canone RAI in bolletta: sarà scorporato dalla ... Leggi su blowingpost (Di venerdì 31 marzo 2023)RAIin questo caso: presta attenzione se ci sonocheetà. Ecco come chiedere l’esonero. IlRAI in bolletta è una delle tasse più odiate in assoluto dagli italiani. C’è chi sostiene che ilrai dovrebbe essere abolito definitivamente e l’UE da anni invita il Governo italiano a scorporare ilRai dalla bolletta di fornitura dell’energia elettrica. Ad oggi non c’è ancora alcuna informazione ufficiale in merito alla totale abolizione o allo scorporo delRAI dalla bolletta energia elettrica, quello che è certo è che è possibile essere esonerati dal pagamento dell’abbonamento della TV di Stato. Ecco in quale caso.RAI in bolletta: sarà scorporato dalla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Rai, presentato al Senato il disegno di legge della Lega: «Aboliamo il canone» - LegaSalvini : Stop canone Rai, la Lega presenta la sua proposta di legge in Senato. - chetempochefa : .@G_Sangiuliano: 'Una cosa che vale deve essere pagata'. @fabfazio: 'Quindi il canone Rai lo farebbe pagare? Per sa… - antonio34246610 : @LegaSalvini cioé! via il canone rai dopo che non governerete più voi...? da scompisciarsi dalle risate...!?!? - Marco_Colibri : @LegaSalvini Stop canone Rai, esattamente come abbiamo tolto le accise -