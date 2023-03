CampaniAlleva | presentata la grande esposizione zootecnica che si terrà a Benevento dal 14 al 16 aprile

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 31 marzo 2023) Tempo di lettura: 6 minuti Non solodi animali. Oltre alla maxi stalla di 15 mila metri quadrati con più di 600 capi per 140 razze,Expo 2023 ospiterà dal 14 al 16al Cecas dialtri 10 mila mq fieristici, con importanti aziende della multifunzionalità agricola: dai mezzi tecnici ai servizi, una sala per workshop e convegni, e unaaree food dedicata esclusivamente al food a km zero. Si confermano quindi le previsioni di grandi numeri per la prima edizione della piùfieradel Sud Italia, organizzata dall’AACM – Associazione Allevatori Campania Molise, che avrà l’onore di ospitare la 36° Mostra Nazionale Bovini di razza Marchigiana, la 17° Mostra Nazionale Bovini di razza Podolica, la Mostra ...