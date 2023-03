‘Campania Alleva’ | Masiello Coldiretti | “Le imprese hanno bisogno di certezze”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 31 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Un’occasione straordinaria, la prima volta di una rassegna nazionale a Benevento”. Così accoglieGennaro, vicepresidente Nazionale di, intervenuto nel corsa della mattinata all’evento. “Vanno premiati coraggio e determinazione da parte di un sistema, quello allevatoriale, che è cresciuto a dismisura. Arac (Associazione Regionale Allevatori della Campania), in questo senso, ha dimostrato di essere un punto di riferimento e speriamo che questo sforzo venga ripagato”. La presenza diè anche l’occasione per allargare il campo della discussione a temi caldi, come la diga di Campolattaro e i fondi del Pnrr. “Non ci sono grosse novità in relazione all’invaso. Di sicuro c’è da lavorare per implementare tutte quelle opere che mancano e ...