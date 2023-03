Campagna vaccinale anti-Covid, il calendario dei centri (Di venerdì 31 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoContinua la Campagna vaccinale anti-Covid dell’ASL di Avellino, guidata dal Direttore Generale Mario Nicola Vittorio Ferrante. Presso i centri Vaccinali sono disponibili le formulazioni bivalenti di vaccini a m-RNA (original/omicron BA.1 e original/omicron BA.4-5). Di seguito il calendario: calendario SETTIMANALE Dal 3 aprile al 7 aprile Lunedì 3 aprile Martedì 4 aprile Mercoledì 5 aprile Giovedì 6 aprile Venerdì 7 aprile Distretto Sanitario Avellino 10.00/13.00 Palazzetto dello Sport Ariano I. 9.00/14.00 Distretto Sanitario Atripalda 8.30/13.30 Distretto Sanitario Baiano 9.00/14.00 Centro anziani Lioni 9.00/14.00 Centro Sociale Don Mariani Sant’Angelo dei ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 31 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoContinua ladell’ASL di Avellino, guidata dal Direttore Generale Mario Nicola Vittorio Ferrante. Presso iVaccinali sono disponibili le formulazioni bivalenti di vaccini a m-RNA (original/omicron BA.1 e original/omicron BA.4-5). Di seguito ilSETTIMANALE Dal 3 aprile al 7 aprile Lunedì 3 aprile Martedì 4 aprile Mercoledì 5 aprile Giovedì 6 aprile Venerdì 7 aprile Distretto Sanitario Avellino 10.00/13.00 Palazzetto dello Sport Ariano I. 9.00/14.00 Distretto Sanitario Atripalda 8.30/13.30 Distretto Sanitario Baiano 9.00/14.00 Centro anziani Lioni 9.00/14.00 Centro Sociale Don Mariani Sant’Angelo dei ...

