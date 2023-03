Camera, Ascani: “Al via indagine Comitato per la Documentazione sull’Intelligenza Artificiale” (Di venerdì 31 marzo 2023) ROMA – Le conseguenze sociali e culturali di uno sviluppo non controllato di sistemi di AI, come l’ormai famoso ChatGPT, sono ormai al centro del dibattito mondiale e hanno assunto un’urgenza di intervento nel dibattito politico anche a seguito dell’appello firmato nei giorni scorsi da centinaia di prestigiosi scienziati, accademici e imprenditori, nel quale si propone una moratoria di almeno sei mesi allo sviluppo delle tecnologie di Intelligenza Artificiale e della recente decisione del Garante nazionale della privacy. Anna Ascani, Vicepresidente della Camera dei deputati e Presidente del Comitato di Vigilanza sull’attività di Documentazione di Montecitorio, ha proposto l’avvio nel suddetto Comitato di un ciclo di audizioni di esperti e operatori, nazionali internazionali, per ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 31 marzo 2023) ROMA – Le conseguenze sociali e culturali di uno sviluppo non controllato di sistemi di AI, come l’ormai famoso ChatGPT, sono ormai al centro del dibattito mondiale e hanno assunto un’urgenza di intervento nel dibattito politico anche a seguito dell’appello firmato nei giorni scorsi da centinaia di prestigiosi scienziati, accademici e imprenditori, nel quale si propone una moratoria di almeno sei mesi allo sviluppo delle tecnologie di Intelligenzae della recente decisione del Garante nazionale della privacy. Anna, Vicepresidente delladei deputati e Presidente deldi Vigilanza sull’attività didi Montecitorio, ha proposto l’avvio nel suddettodi un ciclo di audizioni di esperti e operatori, nazionali internazionali, per ...

