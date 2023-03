Calo del desiderio: anche il sesso over 50 “invecchia”? (Di venerdì 31 marzo 2023) Pexels Photo La paura di invecchiare, per quanto riguarda il sesso, fa rima con il Calo del desiderio. Questo è un dato di fatto che abbraccia ogni generazione, senza distinzione di genere. La pressione sociale che vivono le donne con l’avanzare degli anni, però, è sempre maggiore di quella degli uomini. Spesso anche per colpa di un’idea di estetica costruita, che vuole a tutti i costi combattere quelli che sono i segni del tempo e le loro conseguenze. A dirlo è un recente sondaggio della community bSoul, che raccoglie oltre 200mila donne, divise tra i vari profili social. Calo del desiderio: i 50 sono la fine del sesso? Dalla survey è emerso che la paura di invecchiare è prettamente legata al decadimento fisico ed estetico per un ... Leggi su amica (Di venerdì 31 marzo 2023) Pexels Photo La paura dire, per quanto riguarda il, fa rima con ildel. Questo è un dato di fatto che abbraccia ogni generazione, senza distinzione di genere. La pressione sociale che vivono le donne con l’avanzare degli anni, però, è sempre maggiore di quella degli uomini. Spessoper colpa di un’idea di estetica costruita, che vuole a tutti i costi combattere quelli che sono i segni del tempo e le loro conseguenze. A dirlo è un recente sondaggio della community bSoul, che raccoglie oltre 200mila donne, divise tra i vari profili social.del: i 50 sono la fine del? Dalla survey è emerso che la paura dire è prettamente legata al decadimento fisico ed estetico per un ...

