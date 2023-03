Calhanoglu va ko | Brozovic e Asllani tocca a voi! | Good Morning Interfans

(Di venerdì 31 marzo 2023)è il videoeditoriale mattutino di Inter-News.it curato da Daniele Berardi. Ogni mattina il buongiorno ai tifosi interisti sulla Inter-News Web TV arriva in formato video con una riflessione sui temi più importanti di giornata in casa nerazzurra. Nella puntata odierna focus su– Ogni mattina, dal lunedì al sabato, l’appuntamento fisso è il nuovo format di Inter-News.it in video. Il videoeditoriale del nostro Daniele Berardi vi accompagnerà quotidianamente, aprendo le vostre giornate nerazzurre con i temi più scottanti. Scottanti e dibattuti, a volte nel bene e altre volte nel male. Il focus di oggi è sull’infortunio di Hakan, che terrà fuori il centrocampista dell’Inter per diverse ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FBiasin : L’#Inter perde il suo miglior giocatore 22/23, #Calhanoglu, nel mese più ingolfato della stagione. Questa notizia… - GriecoLorenzo : RT @raffaelecaru: La speranza è che Calhanoglu torni per Inter-Benfica. Credo che verrà 'rischiato' anche se completamente non al 100%. Ci… - Ale_1986_ : RT @FBiasin: L’#Inter perde il suo miglior giocatore 22/23, #Calhanoglu, nel mese più ingolfato della stagione. Questa notizia (anche solo… - cmdotcom : #Calhanoglu ko, l'#Inter ha bisogno di #Brozovic anche sul mercato: il punto - sportli26181512 : Calhanoglu ko, l'Inter ha bisogno di Brozovic anche sul mercato: il punto: Turchia-Croazia cambia il centrocampo de… -

Commenta per primo Turchia - Croazia cambia il centrocampo dell'Inter. L'infortunio di Hakan(LEGGI QUI) rimette Marceloin cabina di regia . In realtà il nazionale croato ha giocato titolare davanti alla difesa quattro delle ultime cinque partite di campionato con Udinese,...Sotto lo sguardo attento di Inzaghi si è mosso bene anche, chiamato a tornare in canina di regia dopo lo stop forzato di, che ha svolto esclusivamente sedute fisioterapiche ...Le alternative di Inzaghi Fortunatamente per Inzaghi, c'è Marceloche scalpita per ... Chiaro è che l'infortunio dinon ci voleva in questo momento della stagione ma per l'11 aprile ...

Dall’ombra della panchina esce quindi in maniera stabile Marcelo Brozovic: chissà se ritrovarsi titolare ... Allegri però invece di perdere uomini chiave come Inzaghi con Calhanoglu, ritrova Arkadiusz ...Secondo Andrea Paventi di Sky Sport il programma non è ancora preciso: lo stop dovrebbe essere di una ventina di giorni PROGRAMMA – Hakan Calhanoglu si è fatto male con la… Leggi ...